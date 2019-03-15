HABER

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2019 07:29 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki Christchurch şehrindeki iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Sokağa çıkma yasağı getirildiğini şehirde polis şüpheli görülen kişilerin polise ihbar edilmesini istedi.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin'in yaptığı açıklamaya göre saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmuyor.

Yeni Zelanda'da katliam! İlk fotoğraflar geldi

Bir görgü tanığının ifadelerine göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir camiye yapılan silahlı saldırıda çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yarıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yeni Zealanda Polisi, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tüm okulların kapatıldığını duyurdu.
Tanık Len Peneha, siyah giyimli bir adamın Mescid-i Noor Camii'ne girdiğini, çok sayıda insanı öldürdükten sonra acil servis gelmeden önce silahlı adamın kaçtığını söyledi.
Ve ardından da camiden kaçan insanların olduğunu aktardı. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda cami

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Gerçek dışı bilgi içeriyor

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Gerçek dışı bilgi içeriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

Zidane'ın istediği oldu, Real Madrid bombayı patlattı!

İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı! Acil toplantı çağrısı

İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı! Acil toplantı çağrısı

ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Son 13 ayda 9 büyük kaza! Çok acı rapor: Ölü sayısı...

Son 13 ayda 9 büyük kaza! Çok acı rapor: Ölü sayısı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı! Acil toplantı çağrısı

İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı! Acil toplantı çağrısı

ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

İngiltere parlamentosu Brexit için ikinci kez referandum yapılmasını reddetti

İngiltere parlamentosu yine reddetti

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.