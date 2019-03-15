Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin'in yaptığı açıklamaya göre saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmuyor.

Yeni Zelanda'da katliam! İlk fotoğraflar geldi

Bir görgü tanığının ifadelerine göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir camiye yapılan silahlı saldırıda çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yarıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni Zealanda Polisi, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tüm okulların kapatıldığını duyurdu.

Tanık Len Peneha, siyah giyimli bir adamın Mescid-i Noor Camii'ne girdiğini, çok sayıda insanı öldürdükten sonra acil servis gelmeden önce silahlı adamın kaçtığını söyledi.