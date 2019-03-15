Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarına ilişkin Lübnan'dan kınama mesajları gelmeye devam ediyor.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör katliamını kınamaya kelimelerin yetersiz kaldığını belirtti.

Hariri, terör eylemini gerçekleştiren şahısların insanlıklarını yitirdiklerini, dolayısıyla bunların bir din mensubu olmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Hariri, "Katillere kısas uygulanmasıyla güvenliğin sağlanması konusunda Yeni Zelanda halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

- "Bu vahşeti anlatacak bir dil yok"

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de yazılı açıklamasında, "Bu vahşeti anlatacak bir dil yok. Tarih daha önce böyle bir suçu kayıtlarında bulundurmuyor, Allah insanlığı korusun." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Raya el-Hasan, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da namaz kılan masum inançlı insanların hedef alındığı terör saldırısının, terörün dini ve kimliği olmadığını bir kez daha ispatladığını belirtti.