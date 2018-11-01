KADIN

Yeniden bir vücut hayal değil

Op. Dr. Gökhan Haytoğlu Op. Dr. Gökhan Haytoğlu
ESTETİK HABERLERİ  | 01.11.2018 17:05 | Son Güncelleme

Vücut estetiğinde , mümkün olduğunca en az sayıda operasyon ile en fazla sayıda bölgenin güzelleştirilmesi amaçlanır. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, vücut şekillendirme planlamasını anlattı.

Yeniden bir vücut hayal değil

VÜCUT ŞEKİLLENDİRME PLANLAMASI NASIL YAPILIR, HANGİ BÖLGELERE UYGULANABİLİR?

Vücut şekillendirme işlemi, kişiye özgü tasarlanır. Tepeden tırnağa deforme olmuş tüm bölgeler değerlendirilir. Mümkün olduğunca en az sayıda operasyon ile en fazla sayıda bölgenin güzelleştirilmesi amaçlanır. Hastaların çok büyük bir kısmında tek yeterli olmaktadır. En fazla uyguladığımız kombinasyonlar içerisinde ; sırt bel ve popoya liposuction ile yağ alma işleminin ardından alınan yağlar ile popolara hacim ve şekil vermek, ardından aynı anda hastalara meme toparlama ve karın germe işlemlerini bir arada yaparak tek seansta yeni ve diri bir vücut oluşturulması amaçlanmaktadır.

1

VÜCUT ŞEKİLLENDİRME NEDİR, KİMLERE UYGULANIR?

Herhangi bir nedenle formu bozulmuş olan vücudun herhangi bir yerin, kusurlarının azaltılarak yeniden şekillendirilmesidir.

Gebelik sonrası vücudunda gevşemeler, sarkıklıklar, çatlaklar ve form bozukluğu olan kişiler ; kendi iradesi ile diyet ve egzersiz yaparak kilo vermiş ve tartı üzerinde istenilen kiloya ulaşmış fakat ayna karşısında istediği vücuda ulaşamamış insanlara;

Obezite cerrahisi sonrası yüksek miktarda kilolar verip, vücutlarının birçok yerinde sarkmalar, gevşeklikler ve şekil bozuklukları meydana gelmiş kişilere uygulanır.

2

AMELİYAT SONRASI NELER YAPILMALIDIR?

Ameliyat biter bitmez, hastalara korse ve destekleyici giysiler giydiriyoruz. Bu giysilerin 3 hafta kullanılmasını öneriyoruz. Ameliyat olunan gece mutlaka hastalara yürüyüş yaptırıyoruz. Genelde bir veya 2 gece hastanede müşade altında tutuyoruz. Basit ağrı kesicilerle ağrılar kontrol altına alınabiliyor. Birinci hastanın sonrasında sosyal hayatlarına geri dönüş yapabiliyorlar.

Op. Dr. Gökhan Haytoğlu
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
www.gokhanhaytoglu.com


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