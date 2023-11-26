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Yeniden Refah Partili Aktaş, sunucu Damla Doğan'ı buzladı! Canlı yayında sert yanıt geldi

26.11.2023 21:12 | Son Güncelleme:
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Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Yusuf Aktaş, Sözcü Televizyonu Hafta Sonu Ana Haber sunucusu olan Damla Doğan'ın kadına yönelik şiddet ile ilgili kararnamedeki değişiklik haberini sunduğu sıradaki görüntülerini buzladı. Sunucu Doğan, Aktaş'a bu akşamki yayında Aktaş'a tepki göstererek çok sert yanıt verdi. İşte gündem yaratan haberin tüm detayları...

Yeniden Refah Partili Aktaş, sunucu Damla Doğan'ı buzladı! Canlı yayında sert yanıt geldi

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile İlgili 2023/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü‘nde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

SUNUCU DAMLA DOĞAN, GENELGE HABERİNİ SUNDU

Sözcü Televizyonu sunucusu Damla Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin haberini “Bir gece yarısı kararnemesiyle ‘kadının beyanı gitti’, ‘kanıta dayalı’ politika uygulanacağı açıklandı” ifadeleriyle ekranlara getirdi.

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YRP MALİ İŞLER YARDIMCISI AKTAŞ'TAN GÜNDEM OLAN PAYLAŞIM

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Yusuf Aktaş, sunucu Doğan tarafından sunulan haberde Doğan'ı buzlayarak sosyal medya hesabından, “6284 Sayılı İstanbul sözleşmesinin uzantısı olan kanun maddelerinden Kadının beyanı Esastır gitti!!! Kadının Kanıtı esastır geldi!!! Kanıt olmadan sadece beyanla insanların hayatını mahvedemeyecekler artık!!! Yaşa Fatih Erbakan” sözleriyle paylaştı.

sözcü

DOĞAN'DAN AKTAŞ'A CANLI YAYINDA YANIT

Damla Doğan bu akşamki haber bülteninde Aktaş'a sert tepki göstererek, "Burada aslında özne ben değilim. Benim nezdimde bütün kadınlar. Bu bir bakış açısı çünkü. Her gün kadına yönelik taciz, tecavüz ve cinayet haberlerini vermek zorunda kalıyoruz bu ekranlarda. Şimdi ekrana getireceğimiz görüntüler ise konu kadın olunca zihinlerin nasıl körleştiğini gösterecek. Dün 25 Kasım’dı. Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ben de tam da bugünde kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin önemli bir kazanımı olan, kadının beyanı esastır ilkesini hiçe sayan bir kararnamenin haberini sunarken yorumda bulundum. Ama anlaşılan o ki, 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet’imizde eğitim alıp, kendi ayaklarımın üzerinde durup, burada karşınızda olmam, birileri tarafından sindirilemedi. Yayını sosyal medya hesabından paylaşan Yeniden Refah Partili Yusuf Aktaş beni buzladı." ifadelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi cumhurbaşkanı erdoğan
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