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Yeniden Refah Partisi'nden bir 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' çıkışı daha! "Gabar'da bulunan petrol 1 ay yetmeyecek malzeme"

01.08.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime çatısı altında girdiği Cumhur İttifakı'ndan seçim sonrası adım adım uzaklaşan, Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gabar'da keşfedilen petrol ile ilgili ses getirecek bir çıkış geldi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ittifaka kapıyı kapatan YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal, "Tam seçime gireceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Gabar’da 5 bin varil petrol bulundu’ dedi. Bu bir algı yönetimi" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi'nden bir 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' çıkışı daha! "Gabar'da bulunan petrol 1 ay yetmeyecek malzeme"

2023 seçimlerinden sonra seçim ittifaklarında çözülme başladı. Muhalefette özellikle İYİ Parti Millet İttifakı'nın sonlandığını vurgularken Yeniden Refah Partisi ise Cumhur İttifakı'ndan ayrılıp önümüzdeki seçimlere tek başına girmeye hazırlanıyor. YRP'li Doğan Aydal'dan son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir eleştiri geldi.

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ERBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLİP ERDOĞAN'I DESTEKLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerine gidilirken Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşmüş, Erbakan cumhurbaşkanı adaylığından çekilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. Seçim sonrası ise YRP ittifaktan çekildiğini açıkladı.

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YENİDEN REFAH: YAPTIĞIMIZ PROTOKOLE UYMAMAYA BAŞLADILAR

Geçtiğimiz günlerde tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal şunları söylemişti:

"Yaptığımız protokoldeki yazılanların birçoğuna uymamaya başladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tavrı var; bütün açılışlara sayın genel başkanımızı davet ediyor, eller havada, topluma bir imaj vermeye çalışıyor: 'Biz hala seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz.' Öyle bir durum yok. Yapılan işlemlerde de bizim dahlimiz yok. Yakın zamanda sayın genel başkanımız bu durumu çok berrak olarak anlatacaktır. Çünkü toplumdaki bu algıyı yıkmak zorundayız."

Son olarak KRT TV'de gündemi değerlendiren Aydal, seçime tek başlarına gireceklerinin altını çizerken "Ama siyaset yarınlara gebedir ve tek alternatifimiz yok. Çoklu alternatiflerimizi genel başkanımıza verdik" diye ekledi.

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"BU BİR ALGI YÖNETİMİ"

Aydal ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde açıkladığı, Gabar'da bulunan petrol miktarıyla ilgili şunları kaydetti:

Tam seçime gireceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Gabar’da 5 bin varil petrol bulundu’ dedi. Bu bir algı yönetimi. Günde 5 bin varil. Halkımız şunu bilmiyor, Türkiye Cumhuriyeti, günde 1 milyon varil tüketiyor.

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"1 AY YETMEYECEK BİR MALZEME"

Karadeniz’deki gazın da ne kadarının üretilebilir olduğunu söylemiyorlar. Yaptıkları 10 sondaj. Söyledikleri rakam, 10 milyon metreküp günlük. Yılda 3,5 milyar metreküp eder. Türkiye yıllık 50 ila 60 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Yıllık tüketiminizin 122de 1’i bile değil. 1 ay yetmeyecek bir malzeme.”

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Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı Fatih Erbakan

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