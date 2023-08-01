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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu canlı yayında itiraf etti: En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti

01.08.2023 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. 14 Mayıs'taki seçimler öncesi, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri yaptığını söyleyen Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu canlı yayında itiraf etti: En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti

14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Seçimleri'nde, CHP listelerinden girerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 10 vekille temsil hakkı kazanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir sosyal medya yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EN SON TERCİHİMDİ"

Gazeteci Ruşen Çakır'ın yayınına konuk olan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." dedi.

"'SAĞ SEÇMEN CHP'YE OY VERMEZ, BERABER OLALIM' DEDİM"

Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'ittifak' teklifinde bulunduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben."

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Ruşen Çakır Ahmet Davutoğlu CHP İYİ Parti gelecek partisi

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