Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu canlı yayında itiraf etti: En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti

14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Seçimleri'nde, CHP listelerinden girerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 10 vekille temsil hakkı kazanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir sosyal medya yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EN SON TERCİHİMDİ"

Gazeteci Ruşen Çakır'ın yayınına konuk olan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." dedi.

"'SAĞ SEÇMEN CHP'YE OY VERMEZ, BERABER OLALIM' DEDİM"

Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'ittifak' teklifinde bulunduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben."