/YENİDEN/  SOYLU: 31 MART'TA ÖYLE ŞEREFLİ BİR İMZA ATIN Kİ O SÖZLEŞMEYİ YAPANLARIN YÜZÜNE ÇARPIN

Gökhan ÇELİK - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte katıldığı "İstanbul'daki Bayburtlular Kahvaltısı"nda konuştu. Soylu, "31 Mart'ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi yapanların yüzüne çarpın" dedi. Binali Yıldırım da konuşmasında, "İstanbul'da inşallah sizi desteğiniz ile göreve gelirsek, bu ekonomik krizden çıkmanın yolu da İstanbul'un ekonomisini büyütmekten geçiyor. İstanbul'da daha çok gencimize iş bulmaktan geçiyor" diye konuştu.

SÖZLEŞMENİN ALTINDA KANDİL'İN İMZASI VAR

Bayburtlular Kahvaltısı, Bakırköy'de bir otelde yapıldı. "Önümüzdeki 4 buçuk yılı anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek istiyorlar" diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Temel Karamollaoğlu bana diyor ki, 'En ahlaksızca kampanyayı yapıyor'. Ahlaksızlığı yapan ben miyim yoksa rahmetli Erbakan'ın Milli Görüşü'nü 2 tane milletvekili için PKK'ya satan mıdır ahlaksız? Şanlıurfa ve Adıyaman bugüne kadar PKK'nın sızmadığı yerlerdir. Şimdi orada Saadet Partisi ile PKK ittifak etmektedir. Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan kapı kapı Saadet Partisi'nin kazanması için çalışmaktadır. İstanbul'da 325 HDP'li ve PKK'lıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden aday yaptılar. O zaman biz neden 94 belediyeyi görevden aldık, neden evlatlarımız şehit oluyor bana bunu biri söylesin. Adam çıkıp diyor ki, 'İstanbul'da İmamoğlu da bilecek, Ankara'da Mansur Yavaş da bilecek. Onları biz kazandırıyoruz. Pazartesi'den sonra alacaklarımızı alacağız' Bu sözleşmenin altında kimin imzası var. Bu sözleşmenin altında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun imzası var. Bu sözleşmenin altında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var. Bu sözleşmenin altında FETÖ ve FETÖ'nün adamlarının imzası var. Bu sözleşmenin altında Kandil'in imzası var. Bu sözleşmenin altında Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Bizim sizden istediğimiz şudur, 31 Mart'ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi yapanların yüzüne çarpınö diye konuştu.