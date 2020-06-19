Yenidoğan bebeklerin bu besinleri asla almaması gerekiyor! 1 yaşına kadar bal...

Yenidoğan bir bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besinler anne sütünde saklıdır. 6. ayda ek gıdaya geçene kadar bebeklerin başka besinler tüketmeye ihtiyacı yoktur. Fakat, bazı gıdalar vardır ki bebeklerden kesinlikle uzak tutulmaları gerekir.

BİR YAŞINDAN ÖNCE BALDAN UZAK DURULMALI!

Bal, yetişkinler için çok besleyici ve lezzetli bir besin olsa da minik bebeğinizin hassas vücudu için oldukça zararlıdır. İlk 6 aydan sonra bebeğinize bazı besinleri yedirmeniz normal olsa da, bal bu listede yer almıyor. Balın içerisinde bulunan bir tür bakteri, bebeklerde botulizm adı verilen zehirlenmenin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Bebeğin sinir sistemine zarar veren botulizm hastalığı, yetişkinler için problem teşkil etmez. Bal tüketen bir bebekte halsizlik, solunum sıkıntısı, emme düzensizliği ve kabızlık gibi belirtiler görülür. Bebeğiniz bir şekilde bal tüketmişse hemen doktorunuza danışmanızda fayda vardır.

ANNE SÜTÜNE EVET, İNEK SÜTÜNE HAYIR!

Günümüzden belki 100 yıl önce, yenidoğan bir bebeğe inek sütü verilmesi normal karşılanabilirdi. Artık bunun ne kadar yanlış olduğu bilinir hale geldi. İnek sütü yenidoğanlarda alerji oluşmasına ve hatta bağırsak kanamalarına neden olabilir. İnek sütü ve anne sütünde bulunan proteinler, yapı olarak birbirinden çok farklıdır. İnek sütü hızlı gelişim gösteren bir yavru için ideal olsa da, yavaş gelişim gösteren bir yenidoğan için problem yaratabilir. Üstelik, içerik olarak da anne sütünden çok daha yetersizdir. 1 yaşından büyük bir bebek ise inek sütünü sindirebilecek kadar gelişmiştir. Bu yaştan sonra bebeğinize gönül rahatlığıyla inek sütü içirebilirsiniz. Tabii, bebeğinizin alerjisinin olup olmadığını yine de kontrol etmeniz gerekir.