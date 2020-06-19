Yenidoğan bebeklerin bu besinleri asla almaması gerekiyor! 1 yaşına kadar bal...

Yenidoğan bir bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besinler anne sütünde saklıdır. 6. ayda ek gıdaya geçene kadar bebeklerin başka besinler tüketmeye ihtiyacı yoktur. Fakat, bazı gıdalar vardır ki bebeklerden kesinlikle uzak tutulmaları gerekir.
Bal, yetişkinler için çok besleyici ve lezzetli bir besin olsa da minik bebeğinizin hassas vücudu için oldukça zararlıdır. İlk 6 aydan sonra bebeğinize bazı besinleri yedirmeniz normal olsa da, bal bu listede yer almıyor. Balın içerisinde bulunan bir tür bakteri, bebeklerde botulizm adı verilen zehirlenmenin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Bebeğin sinir sistemine zarar veren botulizm hastalığı, yetişkinler için problem teşkil etmez. Bal tüketen bir bebekte halsizlik, solunum sıkıntısı, emme düzensizliği ve kabızlık gibi belirtiler görülür. Bebeğiniz bir şekilde bal tüketmişse hemen doktorunuza danışmanızda fayda vardır.
Günümüzden belki 100 yıl önce, yenidoğan bir bebeğe inek sütü verilmesi normal karşılanabilirdi. Artık bunun ne kadar yanlış olduğu bilinir hale geldi. İnek sütü yenidoğanlarda alerji oluşmasına ve hatta bağırsak kanamalarına neden olabilir. İnek sütü ve anne sütünde bulunan proteinler, yapı olarak birbirinden çok farklıdır. İnek sütü hızlı gelişim gösteren bir yavru için ideal olsa da, yavaş gelişim gösteren bir yenidoğan için problem yaratabilir. Üstelik, içerik olarak da anne sütünden çok daha yetersizdir. 1 yaşından büyük bir bebek ise inek sütünü sindirebilecek kadar gelişmiştir. Bu yaştan sonra bebeğinize gönül rahatlığıyla inek sütü içirebilirsiniz. Tabii, bebeğinizin alerjisinin olup olmadığını yine de kontrol etmeniz gerekir.
Yumurta, yetişkinlerde dahi sıklıkla alerji yapabilen bir besindir. Bu sebeple, yenidoğanlar için de risk taşır. Ek gıdaya başlayan anneler, sağlıklı ve yumuşak olduğu için bebeklerine yumurta yedirmek isteyebilirler. 6. aydan sonra bir iki ay daha beklemek, alerjik reaksiyonlarla karşılaşmanızı erteleyebilir. Ayrıca, bebeğinize ilk kez yumurta yedirdiğinizde yalnızca sarı kısmı ile başlamalısınız ve bu sarı kısmın tamamı ile değil, minik bir parçası ile deneme yapmalısınız. Yumurta akı, sarısına göre çok daha alerjik bir besin olduğu için bebeğinize yedirmeye başlamak için biraz daha beklemeniz idealdir.
Şeker ve çikolata tüketimi, ek gıdaya geçen bebekler için dahi uygun değildir. Yenidoğan bebeğinizden ise kesinlikle uzak tutmalısınız. Anadoluda kültürel olarak süregelen "yenidoğan çocuğa şekerli su içirme" gibi adetlerden kesinlikle kaçınmak gerekir.
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