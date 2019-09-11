Yenidoğan göbek bağı bakımına dair ipuçları

Hastane Derindere Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Wassim Bekraki, yenidoğanlarda göbek bağı bakımına dair ipuçları verdi.

GÖBEK BAĞI TEMİZ VE KURU KALMALI

Göbek bağı bakımında en önemli noktanın göbek bağının kuru ve temiz tutulmasıdır. Jölemsi sulu ve yapışkan olan göbek bağı özelliğini yavaşça kaybetmektedir. Rengi sarıdan kahverengiye doğru değişir. 1-3 hafta içinde düşer. İşte bu süre zarfında var olan üç metot arasında yapılan araştırmaların her birinde aynı sonuçlar elde edildiği için %70 alkol ile ya da batikon ile ya da sadece kuru bakım yapılarak göbek bağı bakımı yapılabilmektedir. Bakım yapılırken sadece mandalın üst kısmı değil aynı zamanda altında kalan bölgenin de bakımı yapılması da önemlidir. Onu da mandalı sağa ve sola hareketlendirerek yapmak kolaylık sağlar.

ZAMANINDAN ÖNCE KOPARILMAMALI

Göbek bağının iyice kuruyarak kendi kendine düşmesini beklemek gerekir. Buna yardımcı olabilmek adına kuru bez ile kapatılmamalı ve mümkün olduğunca açık hava ile temas edilmesi sağlanmalıdır. Ama kesinlikle zamanından önce koparılmamalı çünkü böyle bir işlem yapılırsa bağın içinde olan üç damarın kapanması için gereken sürenin sağlanmadığı ve dolaysıyla kanamanın oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden bağı zamanında düşse bile bazı bebeklerde hafif kan lekeleri oluşabilmekte ve daha sonra tamamen kurumaktadır. Eğer göbek bağından gelen kan miktarı fazla veya birkaç günden fazla olursa doktora gidilmeli ve doğumda yapılan k vitamini iğnesi yeniden tekrar edilmeli. Israrcı devam eden kanamalar muhakkak araştırmalı ve kanama nedenlerine bakılmalıdır.