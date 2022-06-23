Yenikapı etkinlik alanı nerede? Yenikapı etkinlik alanına nasıl gidilir?

Yenikapı etkinlik alanı nerede? 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin 3. yıldönümünde gerçekleştirilecek olan konserde Evdeki Saat, Mavi Gri, BEGE, Reynmen, DJ Ersin ve Edis sahne alacak. Peki Yenikapı etkinlik alanına nasıl gidilir? İşte metro, Marmaray ve otobüsle ulaşım yolları...

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI NEREDE?

Yenikapı etkinlik alanına ulaşım son derece kolaydır.

Yenikapı etkinlik alanının adresi:

Aksaray, Kennedy Cd. No:46, 34096 Fatih/İstanbul

YENİKAPI ETKİNLİK ALANINA NASIL GİDİLİR?

Marmaray, Yenikapı-Havalimanı metrosu, Yenikapı-Kirazlı metrosu, Yenikapı-Hacıosman metrosu'nda Yenikapı durağında inerek Yenikapı etkinlik alanına ulaşabilirsiniz.

Metro İstanbul; M1, M2, M7 metroları ile T1 ve T4 tramvay hatlarındaki seferlerini gece 01.00’e kadar uzatacak. İETT, Yenikapı Metrosundan etkinlik alanına saat 14.00 ile 21.00 arasında ücretsiz ring seferleri yapacak.

Demokrasi Şenliği’ne katılan vatandaşların dönüşü için; Beşiktaş Meydanı, Mecidiyeköy İETT Peronları, Atatürk Kültür Merkezi önü, Gaziosmanpaşa İETT Peronları, Kağıthane İETT Peronları, Bağcılar Meydan, Hacıosman Metro, Kadıköy Rıhtım İETT Peronları, Üsküdar Sahil İETT Peronları ve Beykoz Ortaçeşme İETT Peronları’na 23.00 ile 24.00 arasında otobüsler kaldıracak.

Metro İstanbul; M1 (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) , M2 (Yenikapı- Hacıosman), M7 (Mecidiyeköy – Mahmutbey)metroları ile T1 (Kabataş-Bağcılar) ve T4 (Topkapı - Mescid-i Selam) tramvay hatlarındaki seferlerini gece 01.00’e kadar uzatacak.

