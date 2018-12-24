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YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDA ARIZA GİDERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 07:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA  M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır" denildi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Görüntü dökümü:
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-Gayrettepe metro
-Vatandaşlarınn metrodan çıkışı
-İETT otobüsü
-Genel ve detaylar

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