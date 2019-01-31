İSTANBUL (AA) - Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki teknik arıza giderildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında yaşanan teknik arızanın giderildiği, seferlerin normale döndüğü belirtildi.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferler Yenikapı-Şişli ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştı.
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