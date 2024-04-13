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Yer: Amasya! Yakalanan göçmenler demir korkulukları söküp binadan kaçtı, kentte farklı bölgelere dağıldılar

13.04.2024 22:13
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Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmenden 25’i bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğunu sökerek kaçtı. Kaçan göçmenlerden 21'i yakalanırken, 4'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yer: Amasya! Yakalanan göçmenler demir korkulukları söküp binadan kaçtı, kentte farklı bölgelere dağıldılar

Ağrı'dan İstanbul'a giden K.Y (58) yönetimindeki bakır yüklü TIR, ihbar üzerine polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı. Kontrollerde TIR'ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

TIR şoförü K.Y. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü. TIR şoförüyle ilgili soruşturma sürüyor.

İL GÖÇ İDARESİNDEN KAÇTILAR

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmenden 25’i bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğunu sökerek kaçtı. İl Göç İdaresi Müdürlüğünden kaçan 25 göçmen kentte farklı bölgelere dağıldı. Yetkililerin polise ihbar etmesi üzerine göçmenlerden 21'i yakalandı, 4'nün ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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