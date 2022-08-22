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Yer: Antalya! 2 ay önce bu mesajı etrafına yaymış: Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu

22.08.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir eve giren şüpheliler, çelik kasa içindeki 800 bin lira ile 3 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. Yapılan çalışma sonucunda 5 şüpheli yakalanırken gözaltına alınan şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı E.G.'nin, yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine 'Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı belirlendi.

Yer: Antalya! 2 ay önce bu mesajı etrafına yaymış: Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu

Antalya'da bir evde giren hırsızlar, çelik kasadaki 800 bin lira ile 3 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. Polisin yaptığı çalışma sonucunda 5 şüpheli yakalandı. 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı E.G.'nin, yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine "Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu" mesajını yaydığı belirlendi.

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4 MİLYONLUK HIRSIZLIK

Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. D.E. polise, kendisinin olmadığı sırada evine giren hırsızların, çelik kasasındaki 800 bin lira ile 3 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, geniş çaplı çalışma başlattı. Yaklaşık 33 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 'Kuşçu' lakaplı E.G., V.K., G.D., F.U. ve E.A. olduğunu belirledi. Şüphelilerden bazılarının Mersin ve Adana'da olduğunu tespit eden ekipler, Adana ve Mersin'deki polis ekipleriyle ortak düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden E.G.'yi Mersin'de, diğer 4 şüpheliyi ise Antalya'da yakaladı. Şüphelilerin üzerinde pompalı tüfek ve tabanca ele geçirilirken, D.E.'ye ait ziynet eşyalarından bazıları Adana'da bulunarak muhafaza altına alındı.

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"KUŞÇU KAFESTEN ÇIKTI..."

Gözaltına alınan şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı E.G.'nin, yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine 'Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G., görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. E.G., kendisini iki kolundan tutan polislerin arasında, basın mensuplarına tekme atmaya çalıştı. Bu esnada ayağından terlikleri savrulan E.G., yalınayak ekip otosuna götürüldü. Terliği götüren bir polis memuru, "Bu kimin" diye sordu. E.G.'nin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine polis memuru, terliği ekip otosunun içine attı. E.G., polis memurunun bu davranışına da tepki gösterdi. 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Adana hırsızlık
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