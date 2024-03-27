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  4. Yer: Antalya! Ortalık bir anda karıştı, çok sayıda yaralı var: 'Aracımın arkasında duranı vururum'

Yer: Antalya! Ortalık bir anda karıştı, çok sayıda yaralı var: 'Aracımın arkasında duranı vururum'

27.03.2024 17:17
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Antalya'da kıraathanede 2 grup arasında alacak anlaşmazlığından dolayı silahlı çatışma çıktı. Olayda 7 kişi yaralanırken 12 kişi gözaltına alındı. Bir görgü tanığı, "Buraya konuşmaya geldiler. Sonra biri araya giriyor ve arkadaşlarını çağırıyor. Bir anda olay patladı" diye konuştu.

Yer: Antalya! Ortalık bir anda karıştı, çok sayıda yaralı var: 'Aracımın arkasında duranı vururum'

Olay, Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki kıraathanede, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kıraathanede bir araya gelen iki grup, iddiaya göre, alacak anlaşmazlığından tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, pompalı tüfek ve tabancalarla çatıştı. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada 2 şüphelinin kıraathanenin çatısına çıkıp kaçmaya çalışması ve polisin 'At silahı' uyarısı da kameralara yansıdı.

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"ARACIMIN ARKASINDA DURANI VURURUM"

Çatışmada 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Adı öğrenilemeyen 1 kişi, uzun süredir çocuğu için ambulans beklediğini öne sürüp, yaralı oğlunu kendi aracıyla hastaneye götürmek istedi. Ekipler izin vermeyince, "Aracımın arkasında duranı vururum" diyerek aracına binmek isteyen şüpheliye, polis müdahale edip, gözaltına aldı. Sağlık ekipleri de 7 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp, ambulanslarla hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kıraathane önündeki mermi kovanlarında inceleme yaptı.

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"BİR ANDA OLAY PATLADI"

Bir görgü tanığı, iki gruptakilerin birbirini tanıdığını belirterek, "Buraya konuşmaya geldiler. Sonra biri araya giriyor ve arkadaşlarını çağırıyor. Bir anda olay patladı" diye konuştu.

Şüphelilerin olay yerine geldiği 7 araç ise çekiciyle bulunduğu yerden alınıp, emniyet otoparkına götürüldü.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya silahlı kavga
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