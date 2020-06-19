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Yer: Bursa! Kıskançlık krizine girdi, sevgilisine dehşeti yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 09:37 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kişi, kıskandığı sevgilisini pompalı tüfekle bacağından ve göğsünden yaralandı. Genç kadın yaralı olarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinden kaçan A.G’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, gece saatlerinde eğlenmek için çıkan Feride S. (31), iddiaya göre kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi A.G’nin (45) çağırması ile buluştu. Çift konuştuktan sonra A.G. Feride S’yi evine bıraktı.

POMPALI TÜFEKLE SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE ATEŞ ETTİ

Sabah 07.00 sıralarında Feride S.'yi evinin otoparkına çağıran A.G. aracına bindirdi. Otomobilde bir süre konuşan A.G. ve Feride S. tartışmaya başladı. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken A.G. otomobilinde bulundurduğu pompalı tüfekle sevgilisinin üzerine ateş etti. Feride S. tüfekten çıkan saçmalarla sağ bacağından ve göğsünden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Feride S’yi yaralandığı yerden 200 metre ilerisinde bulurken, sevgilisi ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından genç bayanı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesi'ne kaldırıldı.

Feride S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan A.G’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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