HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Edirne! Yavru köpek derisi yüzülmüş halde bulundu... Yanından ayrılmadılar

Yer: Edirne! Yavru köpek derisi yüzülmüş halde bulundu... Yanından ayrılmadılar

11.04.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden görüntü Edirne'den. 4 aylık yavru köpeğin derisi yüzülmüş halde bulundu, köpeğe bakan kişiler olayla ilgili şikayette bulundu. Yavru köpek ölüm sebebinin belirlenmesi için Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, diğer köpeklerin de başından bir an bile ayrılmaması dikkat çekti.

Yer: Edirne! Yavru köpek derisi yüzülmüş halde bulundu... Yanından ayrılmadılar

Olay, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesine bağlı Beykent Mahallesi Cumhuriyet Sitesi’nde meydana geldi. Site sakinlerince sokakta bakılan ve ‘Benekli’ ismi verilen 4 aylık yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu. Site sakinleri durumu jandarmaya haber verdi.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILACAK

Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemede bulundu. Yavru köpek ölüm sebebinin belirlenmesi için Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Screenshot_9

Kocaeli'de köpeklere zehirli tavuk verildi! 5 köpek ölü halde bulunduKocaeli'de köpeklere zehirli tavuk verildi! 5 köpek ölü halde bulundu

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Nisan 2022 Pazartesiİstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Nisan 2022 Pazartesi
Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'
Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talepCem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Çok sayıda il için sarı alarm

Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Çok sayıda il için sarı alarm

İstanbul'da Pakistanlı sapık! Kadınların görüntülerini çekip...

İstanbul'da Pakistanlı sapık! Kadınların görüntülerini çekip...

İlginizi Çekebilir

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Beckham'ın oğlu milyarderin kızıyla evlendi! Düğün öncesi olay karar

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.