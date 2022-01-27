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  4. Yer: Esenyurt! Sokak ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı

Yer: Esenyurt! Sokak ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı

27.01.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, sokak ortasında husumetlisini silahla vurdu. Olayın ardından saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırılırken saldırgan ise 24 saat geçmeden yakalandı.

Yer: Esenyurt! Sokak ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı

Olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Bir kişi, sokak ortasında husumetlisini silahla vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan aynı gün yakalandı.

BACAĞINDAN YARALANDI

12 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaya olarak arkasından gelen kişi, caddede arkadaşı ile yürüyen Ali Açar'a tabanca ile ateş etti. Açar, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Açar'ı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın, Açar ile aralarında husumet bulunan Necip Cançeken olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Cançeken, saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen silahlı saldırgan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı saldırı
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