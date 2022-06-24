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Yer: Eskişehir! Şehrin göbeğinde yol kesip kurşunladı... 'Üvey oğlu vurdu' iddiası

24.06.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de seyir halindeyken önü kesilen ve bacağından silahla yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırılırken saldırıyı üvey oğlunun gerçekleştirdiği iddia edildi. Şahsın kendisini bekleyen bir araçla olay yerinden uzaklaştığı belirtilirken, görgü şahidi, ''Olayı olurken görmedim, sesi duydum. Hanımefendinin eski eşinin oğlunun vurduğu söylendi. Sağlıkçılar gelmeden önce çok fazla terlemeye başladı. Kadının yanında ailesi vardı sanırım, vuran kişinin kim olduğunu bildiğini söylediler'' dedi.

Yer: Eskişehir! Şehrin göbeğinde yol kesip kurşunladı... 'Üvey oğlu vurdu' iddiası

Eskişehir'İn Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesinde, iddiaya göre, trafikte ilerleyen aracın önünü kesen bir şahıs, sürücü koltuğunda oturan ismi henüz belirlenemeyen kadın sürücüye elindeki silahla ateş etti. Bacağından yaralanan talihsiz kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

‘ÜVEY OĞLU VURDU’ İDDİASI

Çevredeki vatandaşların iddiasına göre, kadın sürücünün önünü kesen şahsın, sürücünün üvey oğlu olduğu iddia edildi. Seyir halindeki aracı durdurduktan şahsın sürücünün sol bacağına ateş ettiği daha sonra da kendisini bekleyen bir araçla olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Polis ekiplerinin geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldığı olayda, failin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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''ÇOK TERLEMEYE BAŞLADI''

Görgü şahidi Serap Çömertoğlu İşcan, “Olayı olurken görmedim, sesi duydum. Hanımefendinin eski eşinin oğlunun vurduğu söylendi. Ambulans gelmeden önce turnike uyguladılar, ayağından vuruldu. Sağlıkçılar gelmeden önce çok fazla terlemeye başladı. Artık daha fazla kadının canının yanmasını istemiyoruz. İnanılmaz korktum, umarım kötü bir şey olmaz. Ayağında bir problem vardı. Durumu kritik gibi değildi. Polis ekipleri geldi, yerdeki mermi kovanlarına baktılar. Kadının yanında ailesi vardı sanırım, vuran kişinin kim olduğunu bildiğini söylediler” dedi.

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(İHA)

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Eskişehir
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