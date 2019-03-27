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Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da bir binanın zemin katında çıkan yangında, içeride bulunan bir çocuk mahsur kaldı. Oğlunun içeride mahsur kaldığını öğrenen anne büyük korku yaşadı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, içeride mahsur kalan biri çocuk iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Karayolları Mahallesi'nde bir binanın girişinde bulunan ayakkabılıkta bilinmeyen bir yangın çıktı. Binayı duman kaplarken, durumu fark eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Binada yaşayanların bir bölümü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, zemin katta Feyzi Emiç ve 12 yaşındaki Yusuf Can Güneş mahsur kaldı. Evde yalnız olduğu öğrenilen Yusuf Can Güneş, pencereye çıkarak yardım istedi. Alışverişe giden anne Rabia Güneş, oğlunun içeride mahsur kaldığını öğrenince koşarak geri döndü. Korku ve panik anne yaşayan Güneş oğlunun itfaiye tarafından kurtarılmasından sonra rahat bir nefes aldı.

MAHSUR KALAN ÇOCUK: ÇOK KORKTUM

Yangında mahsur kalan bina sakinlerinden Feyzi Emeç, "İçeride yatıyordum. Alt katta ayakkabılık yanmış. Dumanları gördüm. İçeride mahsur kaldım. İtfaiye ekipleri geldi ondan sonra çıktık" derken, Yusuf Can Güneş ise, "Evde tek başımaydım. Kapıyı açtığımda baktım her yer dumandı. Annemde gelmedi. Bende cama çıktım baktım, herkes burada toplanmıştı. Camın orda öyle kaldım. Bir tane itfaiyeci abi geldi. Kapıyı çaldı. Açtım kapıyı. Bana maske verdi. Maskeyi taktım. Beni çıkardı. Çok korktum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa yangın

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