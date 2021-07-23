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Yer: İstanbul! 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu

23.07.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de minibüste unutulduğu öne sürülen 5 yaşındaki kız çocuğu, bir yolcu tarafından karakola teslim edildi.

Yer: İstanbul! 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de yaşandı. İsminin Defne olduğu öğrenilen kız çocuğu minibüste yalnız başına yolculuk yapıyordu. Bu sırada yolculardan Mahmut Elkatmış küçük kızı farketti, diğer yolculara kızın yakınları olup olmadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alan yolcu Elkatmış 5 yaşındaki Defne'yi Küçükçekmece Polis Merkezi'ne teslim etti.

"KORKMASIN DİYE ARKADAŞ OLDUK"

Minik Defne'yi bulan yolcu Mahmut Elkatmış yaşanan olayı anlatırken, "Minibüse bindik. Çocuk ön tarafa anne diye bağırdı. Yan taraftaki kadına sordum çocuğun onun olmadığını söyledi. Sonra Defne'ye sordum annesinin burada olduğunu ve karakola gideceğini söyledi. Daha sonra korkmasın diye arkadaş gibi davrandım. Emniyeti aradım ama sonra kendim götürdüm" diye konuştu.

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Minibüste bulunan çocuğun karakola gelen annesi tarafından teslim alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bilerek. bırakıyor. lar lak lak yapmaktan. önlerini. görmiyorlar. ne olcak. ama. doğurmaya geldmi. arka arkaya.
gülermisin ağlarmısın insanlar öyle bi psikoli ile yaşıyorlar ki allah yardım etsin tüm topluma

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