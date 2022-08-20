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Yer: İstanbul! Balkon bir anda çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

20.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 4 katlı bir binanın balkonu kendiliğinden çöktü. Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda balkon büyük bir gürültüyle çökerken şans eseri kaldırımda o anda yürüyen kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Ekiplerin incelemesi sonrasında bina tahliye edildi.

Yer: İstanbul! Balkon bir anda çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Olay, İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Öğlen saatlerinde 4 katlı bir binanın balkonunda çökme meydana geldi. Olay sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Bina tahliye edilirken Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de gelerek bina ile ilgili bilgi aldı.

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FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Olay, saat 12.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. 42 yıl önce yaptırılan 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu büyük gürültü ile bir alttaki balkonun üzerine çökerken, bazı parçalar da yola düştü. Yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şans eseri kaldırımda o anda yürüyen kimse olmaması olası faciayı önledi. Olay üzerine itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verilerek Cami Sokak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri binanın kolonlarını incelerken, binanın tahliyesine karar verildi. Bunun üzerine kapılar tek tek kontrol edilerek 9 daire ve alttaki iki işyeri mühürlendi.

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TURAN HANÇERLİ'DEN AÇIKLAMA

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de gelerek bina ile ilgili bilgi alırken, 2019 Silivri Depremi'nden sonra kentsel dönüşüm için 20 saniye bile gecikmenin kötü sonuçlar doğrabileceğini söylediklerini bu olayın da bunun bir örneği olduğunu söyledi. Başkan Hançerli, konutlarını yenilemek isteyenlere tamamen faizsiz kredi verilmesi gerektiğini kısa süre önce görüştüğü Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ilettiklerini ve bunun gerçekleşmesi halinde ülke genelinde kentsel dönüşümün hızlanabileceğini ifade etti.

14 ayda 7'nci oldu! Avcılar'da balkon çöktü, bina mühürlendi, ev sahibi yaralı14 ayda 7'nci oldu! Avcılar'da balkon çöktü, bina mühürlendi, ev sahibi yaralı

Avcılar'da 11 Ekim 2020 tarihinden bu yana kendiliğinden balkonları çöken bina sayısı bugünkü olayla birlikte 8'e yükseldi. Daha önceki binaların tümü kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmıştı.

Kaynak: DHA

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İstanbul Avcılar
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