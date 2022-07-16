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Yer: İstanbul! 'Cinsel ilişkimizin görüntülerini ailene göndereceğim' deyince dehşet saçtı! Katil: Zorla birlikte olmak istedi

16.07.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de meydana gelen olayda iddiaya göre 41 yaşındaki Şeyhmus S. ile 22 yaşındaki Erkutay D. ilişkiye girdi. Erkutay D. girdikleri ilişkinin görüntülerinin şantaj yapılması üzerine ise Şeyhmus S.'yi bıçaklayarak öldürdü. Üzeri kanlı bir şekilde bulunan Erkutay D.'nin, ''İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm'' diyerek cinayeti itiraf ettiği öğrenilirken, olay günü Şeyhmus S.'nin, zorla ilişkiye girmek istediğini söyledi. Erkutay D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yer: İstanbul! 'Cinsel ilişkimizin görüntülerini ailene göndereceğim' deyince dehşet saçtı! Katil: Zorla birlikte olmak istedi

Olay, geçen çarşamba günü Esenler Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Erkutay D. ve Şeyhmus S. yaklaşık 5 yıl önce tanıştı. İddiaya göre tanıştıkları gün alkol alan ikili birlikte oldu. Bu birliktelik sırasında Şeyhmus S. video çekti. Daha sonraki süreçte Şeyhmus S., Erkutay D.'nin ailesine ve arkadaşlarına bu videoyu göndermekle tehdit etti. Olay günü Şeyhmus S., zorla ilişkiye girmek isteyince, Erkutay D.tarafından bıçaklandı.

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"BU BIÇAKLA YAPTIM"

Polis merkezine yapılan ihbarda bıçaklama olayının gerçekleştiği, şüphelinin olay yerinde olduğu ve teslim olmak istediği bildirildi. Olay yerine gelen polisler Erkutay D.'yi üzeri kanlı bir şekilde buldu. Erkutay D.'nin "İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm. Bu bıçakla yaptım" dediği öğrenildi. Tarif üzerine olay yerine giden ekipler Şeyhmus S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Şeyhmus S.'nin boyun bölgesinde 2 adet ve sol kolunda 1 adet olmak üzere toplam 3 adet derin bıçak girişi olduğu tespit edildi. Esenler Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Erkutay D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Esenler
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