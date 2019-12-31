HABER
  4. Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 03:07 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da sahte içki üretimi yapan bir adrese gerçekleştirilen baskında çok miktarda etil alkol, içki yapımında kullanılan arpa ve buğday, içki düzeneği ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca adreste bulunan broşürdeki “Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz” yazıda dikkat çekti. Baskında 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yılbaşı gecesi öncesi gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında sahte içki üretimi yapan bir adrese baskın gerçekleştirdi. Gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.

İlçede bulunan bir cadde üzerindeki binanın bodrum katına gerçekleştirilen baskın sonucunda bidonlara doldurulmuş çok miktarda etil alkol, içki yapımında kullanılan arpa ve buğday, içki düzeneği ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

BROŞÜR BİLE BASTIRMIŞLAR

Baskın anında yakalanan Resul K., Yaşar S. ve Erkan S., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adreste bulunan broşürde “Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz” şeklinde yazının olduğu görüldü. (İHA)

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyorOrduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor
Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi!Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi!
Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa sahte içki

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün açıklaması

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün açıklaması

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google'dan kullanıcılara doodle sürprizi!

Google'dan kullanıcılara doodle sürprizi!

Ankara'da korku dolu anlar! Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar

Canlarını son anda kurtardılar!

Irak'ta kan donduran bir suikast daha! Susturuculu silahlarla kurşuna dizdiler!

Kan donduran suikast! Susturuculu silahlarla kurşuna dizdiler!

Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi!

Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.