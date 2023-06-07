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Yer: İstanbul! İntihar etmek için önce yangın çıkardı sonra balkondan atladı

07.06.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da lüks sitede yaşayan bir kişi intihar etmek için kaldığı dairenin doğal gazını açıp evi ateşe verdi. Daha sonra şahıs evin balkonundan alt kattaki dairenin balkonuna atladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şahıs, site sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şahıs gözaltına alındı.

Yer: İstanbul! İntihar etmek için önce yangın çıkardı sonra balkondan atladı

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Yeşilkent Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, intihar etmek için kaldığı dairenin doğal gazını açarak ateşe verdi. Kısa sürede alev alev yanan evden yoğun duman yükseldi. şahıs, kendi evinin balkonundan ilk önce alt kattaki dairenin balkonuna atladı. Daha sora da yere atlayarak kurtulmaya çalıştı.
Atladıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan şahıs, site sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın daha önce de birden fazla olay çıkardığı öğrenilirken yaşanan o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

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