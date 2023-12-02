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Yer: İstanbul! Uygunsuz video paylaşan şüpheliye gözaltı kararı

02.12.2023 20:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada hesaplarından uygunsuz video paylaşan Kamerunlu şüphelinin adres bilgilerini tespit edip Beylikdüzü'nde gözaltına aldılar.

Yer: İstanbul! Uygunsuz video paylaşan şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım'da yabancı uyruklu bir kişinin bazı sosyal medya hesaplarındaki uygunsuz video içeriği paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

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GÖZALTINA ALINDI!

Ekipler, videoyu çeken ve paylaşım yapan şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. Kamerun uyruklu E.F.K.M.N, Beylikdüzü Gökevler Mahallesi'nde gözaltına alındı.

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Şüphelinin, hakkında ''ırkçı, aşağılayıcı ve hakaret içerikli paylaşım yapmak''tan yürütülen işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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(AA-DHA)

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