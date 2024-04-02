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  4. Yer: İzmir! Kimseye aldırış etmeden İZBAN'da uyuşturucu içti... Pişkin tepkisi şaşkına uğrattı

Yer: İzmir! Kimseye aldırış etmeden İZBAN'da uyuşturucu içti... Pişkin tepkisi şaşkına uğrattı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.04.2024 15:39
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İzmir'de kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kadın İZBAN'da herkesin ortasında metamfetamin diye ifade edilen uyuşturucu maddeyi içti. Vatandaşların tepki göstermesine rağmen kılını kıpırdatmayan kadının pişkin tepkisi ise pes dedirtti. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte skandal görüntüler!

Ülke çapında uyuşturucu kullanımının iyice arttığı bir dönemde her gün skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Son görüntülerin adresi ise İzmir. İZBAN'da bir kadın, etraftaki çocuk ve diğer vatandaşlara aldırış etmeden herkesin ortasında metanfetamin içti. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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PİŞKİN CEVAP! 'GİT ŞİKAYET ET'

İZBAN'daki bir genç, uyuşturucu kullanan kadına "Çocuklar var, sen bunu içiyorsun, olabilir. Ama bu insanların bu dumanı çekmesine gerek yok." sözleriyle sitem etti.

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Kadın ise pişkin bir tavırla, "Bak klimalarınız açık ya sıkıntı yok. Hemen polisi döndürür müsün hadi. Git şikayet et, benim de amacım o yani" cevabında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu İZBAN
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