Yer: İzmir! Kimseye aldırış etmeden İZBAN'da uyuşturucu içti... Pişkin tepkisi şaşkına uğrattı

Ülke çapında uyuşturucu kullanımının iyice arttığı bir dönemde her gün skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Son görüntülerin adresi ise İzmir. İZBAN'da bir kadın, etraftaki çocuk ve diğer vatandaşlara aldırış etmeden herkesin ortasında metanfetamin içti. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

PİŞKİN CEVAP! 'GİT ŞİKAYET ET'

İZBAN'daki bir genç, uyuşturucu kullanan kadına "Çocuklar var, sen bunu içiyorsun, olabilir. Ama bu insanların bu dumanı çekmesine gerek yok." sözleriyle sitem etti.

Kadın ise pişkin bir tavırla, "Bak klimalarınız açık ya sıkıntı yok. Hemen polisi döndürür müsün hadi. Git şikayet et, benim de amacım o yani" cevabında bulundu.





