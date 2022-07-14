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Yer: İzmir! Terasta bu halde yakalandılar, ev sahibinden özür dilediler

14.07.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de meydana gelen hırsızlık olayında polis ekipleri tarafından terasta yakalanan şüpheliler ev sahibinden yalvararak özür diledi. Ev sahibi kadından evin anahtarını alan polis ekipleri, evin iç klima ünitesinin söküldüğünü, çamaşır makinası, kettle ve fırının yerinden çıkartıp kapıya getirildiğini; terasa çıkıldığında ise televizyon ve elektrikli süpürgenin sökülüp buraya çıkarıldığını ve buradan taşınacak şekilde hazırlandığını gördü.

Yer: İzmir! Terasta bu halde yakalandılar, ev sahibinden özür dilediler

Olay,dün sabah saat 09.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Hilal Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eve hırsız girdiğinin ihbarı üzerine bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye gittiğinde adresin önünde çalınan eşyaları taşıyacak çekçek arabasını fark etti. Bunun üzerine derhal eve çıkan ekipler, evin kapı göbeğinin zorlanarak içeriye girilip ardından kapının yeniden kapatılıp arkasına açılmaması için destek koyulduğunu tespit etti.

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EVDE NE VARSA TOPLAMIŞLAR

Ev sahibi kadından evin anahtarını alan polis ekipleri, evin iç klima ünitesinin söküldüğünü, çamaşır makinası, kettle ve fırının yerinden çıkartıp kapıya getirildiğini; terasa çıkıldığında ise televizyon ve elektrikli süpürgenin sökülüp buraya çıkarıldığını ve buradan taşınacak şekilde hazırlandığını gördü.

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TERASTA SAKLANIRKEN YAKALANDILAR, EV SAHİBİNE YALVARDILAR

Neredeyse evin içerisindeki tüm elektronik eşyaları çalan şüpheliler H.T. ve H.T., polis ekipleri tarafından evin teras bölümünde saklanırken, hırsızlık yapmada kullandıkları aletlerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalandığı anları ise ev sahibi cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Bu esnada şüpheliler H.T. ve H.T.'nin ev sahibi olan kadına yalvararak özür diledikleri görüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

(İHA)

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İzmir
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