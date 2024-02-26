HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Kocaeli! 14 yaşındaki çocuğa otobüste iğrenç taciz: Dışarıda görüşme teklif etmiş! Öfkeli baba soluğu otobüste aldı...

Yer: Kocaeli! 14 yaşındaki çocuğa otobüste iğrenç taciz: Dışarıda görüşme teklif etmiş! Öfkeli baba soluğu otobüste aldı...

26.02.2024 12:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki belediye otobüsünde iğrenç bir taciz vakası yaşandı. 14 yaşındaki kızının 710 hat numaralı otobüste tacize uğradığını öğrenen baba sinirden deli döndü. Öfkeli baba, kızına dışarıda görüşme teklif edildiğini duyunca soluğu otobüste aldı...

Yer: Kocaeli! 14 yaşındaki çocuğa otobüste iğrenç taciz: Dışarıda görüşme teklif etmiş! Öfkeli baba soluğu otobüste aldı...

İzmit'te bu sabah saatlerinde gerçekleşen olayda Gölcük istikametine doğru seyir halinde olan otobüs durağa geldi. Durakta baba M.B. (45) ile kızı H.B. (14) otobüse bindiler. Kızını taciz ettiğini iddia eden aba M.B., H.G.'ye saldırdı...

AW149680_01

TARTIŞMA BİR ANDA ALEVLENDİ

Büyüyen tartışma otobüsün dışına taşarken, kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ikiliyi ayırırken, H.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.B. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

AW149680_02

"KIZIMA DIŞARIDA GÖRÜŞME TEKLİF ETMİŞ"

Kızının hep aynı otobüs ile okula gittiğini söyleyen M.B., "Kızım kendisinden yaşça büyük bir kişi tarafından tacize uğradı. Kızıma dışarıda görüşme teklif etmiş ve telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızım da bunları bana söyledi, bu sabahta beraber otobüse bindik. Kızım ilerlerken aynı vatandaşın boş bir koltuğu kızıma işaret ederek oturmasını söyledi. Bende otobüste 'Sen kimsin?' dedim, tartışmaya başladık. Aşağıya indik tartışma devam etti, sonra emniyet güçleri geldi adlı ve götürdüler" dedi.

"UYANDIĞINDA AYNI ADAMLA GÖZ GÖZE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Kızının H.G.'den rahatsız olduğunu söyleyen M.B., "Kızım otobüse bindiği zaman bu şahıs sürekli olarak oturduğu yerden kalkıp kızıma yer veriyor. Kızımın da yaşı küçük bazı şeyleri düşünemiyor ve oturuyor. Yol uzun olduğu için bazen uyuyor, uyandığında aynı adamla göz göze geldiğini söyledi. Kendisine gülümsediğini söyledi" diye konuştu.

"KIZIMA TELEFON NUMARASINI VERMEYE ÇALIŞMIŞ"

H.G.'nin kızı H.B. ile sürekli olarak aynı otobüste seyahat ettiğini söyleyen M.B., "Kızımın elindeki telefonun bir köşesinin kırık olduğunu görmüş. 'İstersen gel gidelim telefonunu yaptıralım' şeklinde teklifte bulunmuş. Kızıma telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızım istememiş 'Neden telefon numaranı alayım, seni tanımıyorum ki' demiş. 'Ararsın beni görüşürüz' gibisinden teklifte bulunmuş. Bende sinirlerime hakim olamadım bu şahısla otobüste tartıştık" şeklinde konuştu.

AW149680_03

"KIZIMLA BİRLİKTE AYNI OKULA GİDEN BAŞKA BİR ÖĞRENCİYİ DE RAHATSIZ ETMİŞ"

H.G.'nin gerekli cezayı almasını istediğini söyleyen M.B., "Aynı şahıs geçen yıl kızımla birlikte aynı okula giden başka bir öğrenciyi de rahatsız etmiş. Bunu kızım bana söyledi. Fakat rahatsız olan kız öğrenci bunu ailesi ile paylaşmamış. Kızım sürekli olarak başına gelen olayları benimle paylaşır. Polise verdiğim ifademde bunları da belirttim" ifadelerini kullandı.

(İHA)
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz anlar saniye saniye kaydedildi!Akılalmaz anlar saniye saniye kaydedildi!
Çok iddialı açıklaması ses getirdi: İşte verdiği oranÇok iddialı açıklaması ses getirdi: İşte verdiği oran
Taksici skandalı kamerada! Yaptığı 'pes' dedirtti: 'Zorla götürmüyorum'Taksici skandalı kamerada! Yaptığı 'pes' dedirtti: 'Zorla götürmüyorum'
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli taciz otobüs
En Çok Okunan Haberler
Gatasaray'a büyük şok! Icardi'nin cezası belli oldu

Gatasaray'a büyük şok! Icardi'nin cezası belli oldu

Emekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat

Emekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat

Maden ocağında göçük! 3 kişi toprak altında kaldı

Maden ocağında göçük! 3 kişi toprak altında kaldı

Taksici skandalı kamerada! Yaptığı 'pes' dedirtti: 'Zorla götürmüyorum'

Taksici skandalı kamerada! Yaptığı 'pes' dedirtti: 'Zorla götürmüyorum'

Otomobilini tamire bıraktı, gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Otomobilini tamire bıraktı, gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Hamile kadını ilişki sırasında boğarak öldürdü, bakın ne istedi

Hamile kadını ilişki sırasında boğarak öldürdü, bakın ne istedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.