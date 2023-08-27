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  4. Yer: Konya! Durdurulan otomobilden çıkanlar akıllara durgunluk verdi

Yer: Konya! Durdurulan otomobilden çıkanlar akıllara durgunluk verdi

27.08.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polis ekiplerinin devriye attığı sırada şüphe üzerine aranan otomobilden 36 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Yer: Konya! Durdurulan otomobilden çıkanlar akıllara durgunluk verdi

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Gümüşsu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye attıkları sırada, sokak üzerinde park halinde olan otomobilin içerisinde bulunan 2 kişiden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği’ne bağlı ekipler araçta arama yaptı.

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36 ADET KURUSIKIDAN BOZMA RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Yunus ekiplerinin yaptığı aramada otomobilin arka koltuğunda bulunan bavulun içerisine koyulmuş 36 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Tabancalara el konulurken, şüpheli H.K. ile Ö.S. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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(İHA)

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