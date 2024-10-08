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Yer: Marmaris! Yaşlı kadının dans performansı görenleri kendisine hayran bıraktı... "Bu teyzenin enerjisinden istiyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.10.2024 12:46
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TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken izleyenlere de eğlence anlar yaşattı. Bir eğlence mekanındaki fıçının üzerine çıkan yaşlı kadın gençlere taş çıkartarak bir dans performansına imza attı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yer: Marmaris! Yaşlı kadının dans performansı görenleri kendisine hayran bıraktı... "Bu teyzenin enerjisinden istiyorum"

TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek beğeni topladı. Görüntülerde yaşlı bir kadın müziğin ritmine kendisini kaptırarak gençlere taş çıkartarak bir performansa imza attı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu teyzenin enerjisinden istiyorum" yorumunu yaptı.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en pozitif şey" yorumunda bulundu.

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