Yer: Marmaris! Yaşlı kadının dans performansı görenleri kendisine hayran bıraktı... "Bu teyzenin enerjisinden istiyorum"

TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek beğeni topladı. Görüntülerde yaşlı bir kadın müziğin ritmine kendisini kaptırarak gençlere taş çıkartarak bir performansa imza attı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu teyzenin enerjisinden istiyorum" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en pozitif şey" yorumunda bulundu.