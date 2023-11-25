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Yer: Mersin! Dolu yağışı 10 dakika sürdü, her yer beyaza büründü

25.11.2023 22:51 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Erdemli ilçesinde önce sağanak yağış ardından da dolu etkili oldu. İlçe merkezi başta olmak üzere bir çok noktada etkili olan dolu 10 dakika içerisinde yolları ve çevreyi beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinin de zarar görmüş olabileceği bildirildi.

Yer: Mersin! Dolu yağışı 10 dakika sürdü, her yer beyaza büründü

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Saat 21.30 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak yağış yaklaşık 20 dakika sürdü.

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YAĞMURUN ARDINDAN DOLU YAĞDI

Yağmur ardından yerini doluya bıraktı. İlçe merkezinde kuvvetli yağan dolu 10 dakikada çevreyi ve yolları beyaza bürüdü. Dolu yağışı nedeniyle çevrede bulunan bulunan meyve ve sebze bahçelerinin zarar görmüş olabileceği belirtildi.

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Sabahın erken saatlerin ilgili kurumların dolu vuran bölgelerde inceleme yapacağı öğrenildi.

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Öte yandan yağışların gece ve yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi. (İHA)

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Mersin dolu
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