Yer: Sivas! Gelen sesler üzerine ekiplere haber verdiler, gözlerine inanamadılar

Edinilen bilgilere göre olay Halil Rıfat Paşa Mahallesinde bir otomobilde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilden miyavlama seslerinin gediğini fark eden vatandaşlar aracın motor kısmında kedinin sıkışmış olabileceğini düşünerek durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

KEDİLER JANT KISMINDA SIKIŞMIŞ

Ekipler gelene kadar arabada inceleme yapan vatandaşlar kedileri öyle bir yerde buldu ki gözlerine inanamadı. Vatandaşlar yavru kedilerin otomobilin jant kısmında sıkıştığını fark etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tekerleği sökerek yavru kedileri sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: İHA

