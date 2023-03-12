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Yer: Trabzon! Tüm önlemleri hiçe saydı, çantayı kendi açtı

12.03.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da şüpheli çanta paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, bir şahıs ise polisin tüm tedbirlerini hiçe sayarak gidip çantayı eliyle açtı. Çantanın içinden kıyafetler çıkarken, çantayı eliyle açan şahıs gözaltına alındı.

Yer: Trabzon! Tüm önlemleri hiçe saydı, çantayı kendi açtı

Olay, Trabzon Ortahisar'da meydana geldi. Akşam saatlerinde Atatürk alanına bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, bir şahıs ise tüm önlemlere rağmen çantayı gidip eliyle açtı. Çantadan kıyafet çıkarken, şahıs gözaltına alındı.

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ÖNLEMLERİ HİÇE SAYDI ÇANTAYI AÇTI

Alınan bilgiye göre, bugün saat 17.08 sıralarında Atatürk Alanına bırakılan sahipsiz bir sırt çantası çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların çevrede devriye gezen polis ekiplerine ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeyi kordon altına aldı. Olay yerine bomba imha ekibi çağrılırken, ekibin hazırlık yaptığı sırada çevredeki kalabalığın içinden elinde sigarayla sırt çantasının yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs çantayı açarak polis ekiplerine korkulacak bir şey olmadığını söyledi.

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GÖZALTINA ALINDI

İçinden elbise ve iç çamaşırı çıkan çantayı eline alarak sallayan şahıs polis ekipleri tarafından toplum hayatını tehlikeye atmaktan şahsı gözaltına aldı. Kimliği açıklanmayan şahsın alkollü olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

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