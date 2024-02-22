Yer: Venezuela! Altın madenindeki can pazarı böyle kaydedildi: 30 ölü, 100'den fazla kişi toprak altında...

Angostura kasabasında yer alan ve kaç olduğu tespit edilen Bulla Loca isimli altın madenin göçük meydana geldi. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre faciada 30'dan fazla kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişinin de toprağın altında olduğu belirtildi.

KAZA ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Madende meydana gelen çökme anı anbean kayıt altına alındı. Bolivar Güvenlik Sekreteri Edgar Colina Reyes kazayı doğrularken, kazadaki can kaybına ve toprak altında mahsur kalanların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin ölen, mahsur kalan veya yaralananların tam sayısına henüz ulaşamadığı ifade edildi.

Angostura Belediye Başkanı Yorgi Arciniega ise yaptığı açıklamada, kazada en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 100 kişinin toprak altında kaldığını ifade etti.

Madenin bulunduğu bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





