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Yer: Zonguldak! Jandarma kıyafetli kadın ekipleri alarma geçirdi, kimliği şaşkına çevirdi: 'Çok pişmanım'

19.04.2024 19:24
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Zonguldak'ta jandarma üniforması giyerek kafelerde oturanlara Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptığı iddia edilen genç kadın, gelen ihbar üzerine ekipleri harekete geçirdi. Gözaltına alınan kadının sözleşmeli öğretmen olduğu ortaya çıkarken, ifadesinde "Askerlik mesleğine hevesim vardı. Ondan dolayı böyle bir işe kalkıştım. Çok pişman oldum" dedi.

Yer: Zonguldak! Jandarma kıyafetli kadın ekipleri alarma geçirdi, kimliği şaşkına çevirdi: 'Çok pişmanım'

Ereğli'de jandarma üniforması ile Müftü Mahallesi, Meydanbaşı Caddesindeki iş yerlerine giren M.K., vatandaşlara GBT uygulaması yaptığını söyleyip, kimliklerini kontrol etti. Genç kadın daha sonra Uzunkum Caddesine inerek bu kez de kafelerde oturan gençlere GBT yapacağını söyleyerek, aynı uygulamayı burada da sürdürdü.

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KİMLİĞİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kadının hareketlerinden şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, GBT sorgulaması yapan M.K.'dan askeri kimliğini istedi. Üzerinde askeri kimlik bulunmayan M.K.'nın GBT sorgusunda sözleşmeli öğretmen olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.

"ÇOK PİŞMANIM"

M.K., polis ekibi tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Genç kadının emniyetteki ifadesinde "Askerlik mesleğine hevesim vardı. Ondan dolayı böyle bir işe kalkıştım. Çok pişman oldum" dediği öğrenildi. M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA-İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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