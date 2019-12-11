Yere dökülen ojeyi çıkarmanın yolu kimsenin aklına gelmez

ABD'de bir güzellik dükkanından alışveriş yapan kadın yere dökülen ojenin şekerle temizlendiğini görünce şaşkına döndü. Yere dökülen ojenin şekerle çıkardığını gören kadın püf noktasını hemen Facebook hesabında paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafın altına, 'bugün Utah'da bir kozmetik reyonunda yere dökülen ojenin şekerle temizlediğini gördüm. Mutlaka denemelisiniz' diyen kadına birçok hemcinsi yorum yaptı. Viral ipucu binin üzerinde beğeni aldı. Fotoğrafa yorum yapan bir kadın, 'bu inanılmaz şekerin bunu yapabileceği aklıma gelmezdi' derken bir diğeri 'asetonun tahtını sallayan bir çözüm' notunu bıraktı.

