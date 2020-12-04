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Yere düşen yumurtayı temizlemenin 3 kolay adımı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlik yapmak zaten can sıkıcı bir olayken hiç hesapta olmayan zorunlu temizlik içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Hele bir de temizlenmesi gereken kırık yumurta lekesiyse!

Yere düşen yumurtayı temizlemenin 3 kolay adımı

Hemen hemen gün içinde birkaç kez kullandığımız yumurta bazen elimizden kayıp düşebiliyor. Mutfağın olmazsa olmazı olan yumurtayı yerden temizlemekse oldukça zaman alır. Yere düşen yumurtayı temizlemenin 3 kolay adımını paylaşıyoruz.

SPATULA VE SÜNGER

Bir sünger ve bir spatula, mutfak zeminindeki o yapışkan yumurta lekesinden hemen kurtulmanızı sağlayabilir. Spatulayı faraşmış gibi kullanın ve yumurtayı spatulaya itmek için süngeri kullanın.

TUZ VE SODA

Dağınıklığın çoğunu temizledikten sonra, bol miktarda sofra tuzu serpmek, yerde kalan her şeyi katılaştırmaya yardımcı olabilir, bu da onu daha az dağınık hale getirir ve yerden kalkmayı kolaylaştırır. Süngeriniz veya kağıt havlularınızla uğraşmadan önce bir dakika bekletin.

MİKROFİBER BEZ KULLANIN

Pisliği gerektiği gibi temizlemezseniz çiğ yumurta bakteri üretebilir. Yine de endişelenmeyin. Ilık suyla nemlendirilmiş mikrofiber bir bezle silmek en iyi sonucu verecektir.

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