Yere düşen yumurtayı temizlemenin 3 kolay adımı

Hemen hemen gün içinde birkaç kez kullandığımız yumurta bazen elimizden kayıp düşebiliyor. Mutfağın olmazsa olmazı olan yumurtayı yerden temizlemekse oldukça zaman alır. Yere düşen yumurtayı temizlemenin 3 kolay adımını paylaşıyoruz.

SPATULA VE SÜNGER

Bir sünger ve bir spatula, mutfak zeminindeki o yapışkan yumurta lekesinden hemen kurtulmanızı sağlayabilir. Spatulayı faraşmış gibi kullanın ve yumurtayı spatulaya itmek için süngeri kullanın.

TUZ VE SODA

Dağınıklığın çoğunu temizledikten sonra, bol miktarda sofra tuzu serpmek, yerde kalan her şeyi katılaştırmaya yardımcı olabilir, bu da onu daha az dağınık hale getirir ve yerden kalkmayı kolaylaştırır. Süngeriniz veya kağıt havlularınızla uğraşmadan önce bir dakika bekletin.

MİKROFİBER BEZ KULLANIN

Pisliği gerektiği gibi temizlemezseniz çiğ yumurta bakteri üretebilir. Yine de endişelenmeyin. Ilık suyla nemlendirilmiş mikrofiber bir bezle silmek en iyi sonucu verecektir.

