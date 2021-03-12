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Yerel haber sitelerine şantaj operasyonunda 2 tutuklama

12.03.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Yerel haber sitelerine şantaj operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli’de yayın yapan yerel haber sitelerine yönelik düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilde yayın yapan bazı yerel internet haber siteleri sahiplerinin şantaj ve nitelikli yağma yaptıkları iddiaları üzerine harekete geçti.

Kocaeli’de yayın yapan yerel haber sitelerine yönelik düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilde yayın yapan bazı yerel internet haber siteleri sahiplerinin şantaj ve nitelikli yağma yaptıkları iddiaları üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonla internet sitesi sahipleri Faruk B., Ümit R., Güngör A. ile gazete yazarı İsmet Ç. ve sitede reklam sorumlusu olan oğlu C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen 5 şüpheliden Güngör A. ve Ümit R. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

Yerel haber sitelerine şantaj operasyonunda 2 tutuklama

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