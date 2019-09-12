Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

BELEDİYE BAŞKANLARI DA SÖZ ALDI Yerel yönetimler sistemi ve belediyelerde yaşanan sorunların görüşüldüğü toplantıda belediye başkanları da söz aldı. Tek tek söz alan Büyükşehir Belediye Başkanları, kentlerine ilişkin taleplerini ve projelerini Erdoğan’a iletti. Düzenlenen toplantıda söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hızlı tren ve Gediz kavşağı, Soma Bölgesi Isıtma Sistemi konularını gündeme getirdi. Yerli ve milli kaynağımız olan Soma Bölgesi Isıtma Sistemi hakkında bilgi veren Başkan Ergün, bu konuda yapılacak yatırımlara destek talep etti. Bunun yanı sıra Başkan Ergün, gelirlerinin arttırılması için mahalli idarelere ayrılan payın yükseltilmesi ve nüfusa göre dağılımın, kişi başı paylarının eşitlenmesi gibi konulara değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, büyükşehir belediye başkanlarıyla buluştu. 31 Mart Yerel Seçimlerinde elde ettikleri başarıdan dolayı belediye başkanlarını tebrik eden Erdoğan, parti ayrımı olmaksızın belediyelerin tamamının durumunu yakından bildiklerini vurguladı. Yerel yönetimlerin genel sorunlarının ele alındığı toplantıda, Erdoğan yerel yönetim mevzuatına ilişkin yapılacak yasal düzenlemeler için bir komisyon kurulması talimatını verdi. Farklı partilerden belli sayıda belediye başkanın yer alacağı komisyonda görev alacak olan isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirledi. Erdoğan, kurulacak olan komisyonda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de ismini verdi.

ERGÜN'DEN AÇIKLAMA



Düzenlenen toplantının ardından görüşlerini paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bizim için çok verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantıda belediye başkanları olarak Bizzat Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza şehirlerimize yönelik sorunlarımızı ve taleplerimizi ilettik. Bu anlamda böyle bir toplantının düzenlemesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

CENGİZ ERGÜN KİMDİR?



1960 yılında Manisa'da doğdu ve zorunlu ayrılıklar dışında hayatının büyük bir bölümünü Manisa'da geçirdi. Üniversite eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1980 yılında mezun oldu ve iş hayatına atıldı. 1981 yılında evlendi.

1999-2000 futbol sezonun ikinci yarısında Manisaspor Kulübü Genel Kurulunda Başkan seçildi. Başkan olarak yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarıyla birlikte 2004-2005 futbol sezonunda tarihinde ilk defa Manisaspor'u Süper Lig'e taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olan Ergün, 2009, 2014 ve 2019 da yapılan yerel seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Kaynak: İHA

