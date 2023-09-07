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  4. Yeri tespit edildi, operasyon için düğmeye basıldı! FETÖ'ye bir darbe daha

Yeri tespit edildi, operasyon için düğmeye basıldı! FETÖ'ye bir darbe daha

07.09.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.

Yeri tespit edildi, operasyon için düğmeye basıldı! FETÖ'ye bir darbe daha

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmada, Çamlıyayla ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye, Bylock kullanıcısı, Bank Asya’da hesabı bulunan, FETÖ’nün toplantılarına katılan ve üst düzey yöneticisi olan eski 3. sınıf emniyet müdürü N.Y.'nin oturduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştiren ekipler, şahsı gözaltına aldı.

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Yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Mersin

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