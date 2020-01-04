Yerli otomobil fabrikasının yapılacağı alanda inceleme

Hasan BOZBEY/GEMLİK(Bursa),(DHA) - BURSA Valisi Yakup Canbolat, beraberindeki heyet ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın kurulacağı yer olan Gemlik ilçesi Haralar bölgesindeki TSK'ya ait arazide incelemelerde bulundu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'a, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti. Gemlik Askeri Veterinerlik Komutanlığı’ndan bir rütbeli komutanın eşlik ettiği heyet, fabrikanın kurulacağı alan hakkında bilgiler aldı.

“FABRİKANIN KURULACAĞI ALANDA AĞAÇ KESİMİ YAPILMAYACAK”

Fabrikanın kurulacağı arazi hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, “Fabrika için tahsis edilen arazide inceleme yapıyoruz. Fabrika için kullanılacak alan tamamen boş, sazlık, askeri tesislerin kullanımında olmayan bir alan olacak. Dolayısıyla bu bölgede hiçbir ağaç kesimi yapılmayacak” dedi.

“SÜRECİ İLGİLİ BAKANLIKLAR YÜRÜTECEK”

Fabrikanın kurulacağı alanın TSK tarafından kullanılmadığını belirten Işık, “Bu alan askeri tesislerin dışında, kullanım dışı bir alan. Burada hiçbir ağaç kesilmeyecek. Tam tersi fabrikanın yapılacağı alan boş, kısmen sazlıkların bulunduğu çorak bir bölge. Bölgede hiçbir ağaç bulunmuyor. Fabrikanın yapılacağı alan ile ilgili plan düzenlemeleri ilgili bakanlıklar yürütecek. Süreç resmen işlemeye başladı. Çalışmaları bizler de yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

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