"Yerliyiz, milliyiz ve biz bu bayrağa aşığız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Pensilvanya'daki sapık videolara düştü görmüşsünüzdür. 'Cumhur İttifakı karşısında savaşacağız' diyorlar. Allah bunların insafına bırakmasın. Allah bunları sevindirmesin." dedi.

Polatlı mitinginde konuşan Özhaseki, Gerede suyunun Polatlı'ya da getirileceğini, ilçeye bağlı köylerin yollarını sıcak asfaltla buluşturacağını söyledi.

Polatlıların keyifli vakit geçirebilecekleri millet bahçesi yapacaklarını anlatan Özhaseki, ilçede aile yaşam, gençlik ve kadın merkezleri açacaklarını bildirdi.

Özhaseki, bütün ilçelerde Büyükşehir Belediyesinin birer şubesini açarak, vatandaşların Büyükşehir Belediyesindeki işlemleri için Ankara'ya gelmelerinin önüne geçeceklerini kaydetti.

- Tarım Üniversitesi

İlçeyi turizm ve eğitim alanında kalkındırmayı hedeflediklerini dile getiren Özhaseki, ayrıca tarımla ilgili bir üniversite kurulmasını destekleyeceğini söyledi.

- "AK Parti'li Ahmet ya da MHP'li Mehmet olmuş ne farkı var"