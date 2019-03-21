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"Yerliyiz, milliyiz ve biz bu bayrağa aşığız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Pensilvanya'daki sapık videolara düştü, görmüşsünüzdür. 'Cumhur İttifakı karşısında savaşacağız' diyorlar. Allah bunların insafına bırakmasın. Allah bunları sevindirmesin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Pensilvanya'daki sapık videolara düştü görmüşsünüzdür. 'Cumhur İttifakı karşısında savaşacağız' diyorlar. Allah bunların insafına bırakmasın. Allah bunları sevindirmesin." dedi.

Polatlı mitinginde konuşan Özhaseki, Gerede suyunun Polatlı'ya da getirileceğini, ilçeye bağlı köylerin yollarını sıcak asfaltla buluşturacağını söyledi.

Polatlıların keyifli vakit geçirebilecekleri millet bahçesi yapacaklarını anlatan Özhaseki, ilçede aile yaşam, gençlik ve kadın merkezleri açacaklarını bildirdi.

Özhaseki, bütün ilçelerde Büyükşehir Belediyesinin birer şubesini açarak, vatandaşların Büyükşehir Belediyesindeki işlemleri için Ankara'ya gelmelerinin önüne geçeceklerini kaydetti.

- Tarım Üniversitesi

İlçeyi turizm ve eğitim alanında kalkındırmayı hedeflediklerini dile getiren Özhaseki, ayrıca tarımla ilgili bir üniversite kurulmasını destekleyeceğini söyledi.

- "AK Parti'li Ahmet ya da MHP'li Mehmet olmuş ne farkı var"

Cumhur İttifakı'nı belediye sayısını yükseltmek için değil, ülkenin bekası için kurduklarını aktaran Özhaseki, amaçlarının terör örgütlerini sevindirmemek olduğunu belirtti. Özhaseki, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün adamları iş başına gelmesinler, Kandil'deki sapıklar sevinmesinler diye çabaladık. Kandil'den 'Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz' diye ses geliyor. Pensilvanya'daki sapık videolara düştü görmüşsünüzdür. 'Cumhur İttifakı karşısında savaşacağız' diyorlar. Allah bunların insafına bırakmasın. Allah bunları sevindirmesin. Pensilvanya'daki sapığı sevindirmesin. Biz onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Konuşmasının ardından Özhaseki, yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Mitinge, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım, Mevlüt Karakaya ve MHP Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya da katıldı.

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