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Yeryüzü Doktorlarından Senegal'de sağlık taraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:05 | Son Güncelleme

Yeryüzü Doktorları gönüllüleri, Senegal'deki Maarif okullarının öğrenci ve personeline sağlık taraması yapıyor

Yeryüzü Doktorları (YYD), Senegal'de Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı 4 okulun öğrenci ve personeline gönüllü sağlık hizmeti veriyor.

YYD gönüllülerinden Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Ömer Faruk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal'e 3 pediatri doktoru, bir göz doktoru ve 2 YYD personelinden oluşan 6 kişilik ekip olarak geldiklerini söyledi.

Başkent Dakar'da Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı İba Der Thiam okulunda 140 öğrenci ve okulun personelini genel sağlık taraması ve göz muayenesinden geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, taramada öğrenci ve personelin hastalıklarını tespit ederek onları yönlendirmek ve ayakta tedavisi mümkün hastalıkları tedavi etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yılmaz, şu ana kadar Thies ve Saint Louis kentlerindeki Maarif okulları da dahil olmak üzere 3 okulda tarama yaptıklarını, tanı konulmamış hastalıklara tanı koyduklarını aktardı ve bir sonraki duraklarının TMV'ye bağlı Maarif Lisesi olacağını dile getirdi.

Yılmaz, ayrıca cuma günü bölgede ziyaret edecekleri bir yetimhanede de 100 kadar çocuğu sağlık taramasından geçireceklerini ve yardım faaliyetinde bulunacaklarını anlattı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, 20 bini aşkın gönüllüsünün desteğiyle 50'ye yakın ülkede sağlık hizmeti veriyor.

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Sağlık taraması Senegal Yeryüzü Doktorları

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