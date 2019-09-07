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Yesevi Alperenler Derneği’nden oturma eylemine devam eden ailelere destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere ziyarete bulunarak destek mesajı verdi.Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 5.

Yesevi Alperenler Derneği’nden oturma eylemine devam eden ailelere destek ziyareti

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere ziyarete bulunarak destek mesajı verdi.
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 5. gününde de devam ediyor. Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, oturma eylemine devam eden ailelerin yanına gelerek destek verdi. Mican, PKK terör örgütü tarafından ve siyasi uzantısı HDP tarafından burada çocukların kandırılarak dağa götürüldüğünü, annelerin de çocuklarından uzun zamandan beri haber alamadığını ve haklı mücadeleleri olarak korkmadan, yılmadan çocuklarını tekrar geri almak için, kavuşmak için bir direniş, bir mücadele başlattıklarını söyledi.

“HDP ya kapatılsın ya da gereği yapılsın”
Oturma eylemi yapan ailelerin, annelerin hepsinin ellerinden öptüğünü ifade eden Başkan Kürşat Mican, sözlerine şöyle devan etti:
“Buradaki annelerin acıları, feryatları yüreğimizde hissediyoruz. Biz Yesevi Alperenler Derneği olarak İstanbul’dan geldik. Tabii sosyal medyada da görüyoruz. Malum bir orman yangını oluyor herkes ayağa kalkıyor. İşte bir balina ölüyor bütün sivil toplum kuruluşları ayağa kalkıyor. Şimdi burada görüyorsunuz çocukları dağa kaçırılmış, kandırılmış, kimisinin evladı polis, kimisinin asker rehin tutuluyor ve burada haklı bir mücadele veriyorlar korkmadan, cesur bir şekilde. Bakıyoruz burada annelerin kimisinin çocuğu 5 yıl, kimisinin 6 yıl olmuş burada nöbet tutuyorlar. İnanın yüreğimiz parçalanıyor. Burada hava sıcaklığı 34 derece, bu sıcağın altında nöbet tutuyorlar. Çünkü yürekleri yanmış. Tek dertleri, ‘Biz diyor evlatlarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Biz biliyoruz ki, buradaki HDP’liler eğer isterlerse çocuklarımızı getirebilirler.’ HDP de artık kapatılsın. Ya kapatılsın ya gereği yapılsın. Yapılmadığı için burada insanlar acı çekiyor. Ben özellikle o aydınlara sesleniyorum. ‘Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın’ diyen aydınlara sesleniyorum, gıkı çıkmıyor. Buradaki anaların evlatları çocuk değil mi, yani bunlar için niye ses çıkartmıyorlar. Bizim de hayıflanmamız bunlara’’ dedi
Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican, daha sonra ailelere gül verip annelerin ellerinden öptü.

Yesevi Alperenler Derneği’nden oturma eylemine devam eden ailelere destek ziyareti

Yesevi Alperenler Derneği’nden oturma eylemine devam eden ailelere destek ziyareti

Yesevi Alperenler Derneği’nden oturma eylemine devam eden ailelere destek ziyareti

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