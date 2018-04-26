Yeşil çaydan daha güçlü antioksidan deposu!

Son günlerde çok popüler olan Matcha çayı ile, okulum Institue for Integrative Nutrition’daki son dönemlerin en önemli alternatif tıp alanındaki gurularından olan, Harvard Medical Scool mezunu Dr. Adrew Weil’in dersinde tanıştım. O günler de ne kadar çok içiyorum artık başka şeyler deneyip çayı azaltmam gerek diye kendi kendime düşündüğüm günlere denk geliyor. Yeme-içme konusunda gurme olan çok sevdiğim bir arkadaşım bana matcha latte’yi de denettirince çok sevdim. Zihnimde bana iyi geleceği hisleriyle içtiğimden olmalı, hem tadını çok sevdim, hem de içince ruhumda bir iyi olma hali içinde olduğumu farkettim. İşte, hangi ruh hali içinde olduğumuzun farkında olabilmek, birşeyler yerken ve içerken tükettiklerimizin faydalarından yararlanabilmek için çok önemli. Yoksa günde kilolarca yararlı diye en sağlıklı sebzeleri tüketelim, eğer düşüncelerimizi huzursuz ve bizi sürekli boğar durumda yakalıyorsak ne faydası olabilir ki yediklerimiz ve içtiklerimizin? Hipokratın da dediği gibi; yiyeceklerimiz ilacımız, ilaçlarımızın yediklerimiz olması bilinciyle...

Matcha Çayı nasıl bir şey ve faydaları....

Yeşil çay yapraklarının toz hali matcha, yeşil çayın hasat zamanından önce gölgede bırakılması ile elde ediliyor. Bu sayede daha fazla klorofil üretebiliyor. Daha fazla klorofil oranı demek vücut için kanı temizleyen mükemmel bir detox özelliği demek oluyor. Matcha çayı aynı zamanda ağır metallerin ve kimyasal toksinlerin doğal yollarla vücuttan atılmasında da güçlü bir etkiye sahiptir. Yani bedenimizi alkali yapmakta da çok etkili. Bir bardakta neredeyse 10 bardak yeşil çay içmiş gibi oluyoruz, bu da ne demek? Gelsin antioksidanların gücü...

Matcha Çayı kalite kalite...

O yüzden bir kere denemiş ve beğenmemiş olabilirsiniz...! Nedeni, piyasada çok farklı fiyat aralığında ve kalitesinde ürün olması. Bazı matcha çayları yemekler için kullanılırken (genelde daha uygun fiyatlı olanlar), daha iyi kalitede olanlar yoğurdun, smoothie’lerin içinde kullanılıyor. İçmek için iyi kalite şart, çünkü ancak o zaman onun o saf ve güçlü aromasın keyfini deneyimleyebiliriz.