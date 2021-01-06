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  4. Yeşilçam filmi gerçek oldu! İtalya diye Aydın'a bıraktılar

Yeşilçam filmi gerçek oldu! İtalya diye Aydın'a bıraktılar

06.01.2021 20:47 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam filmi gerçek oldu! İtalya diye Aydın'a bıraktılar

İnsan tacirleri tarafından İtalya diye, Aydın’ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi’ne bırakılan 84 düzensiz göçmen Akçaova Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçoova Söğütçük Mahallesi’nde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını değerlendiren Akçaova Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu 84 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 84 düzensiz göçmenin, insan tacirleri tarafından İtalya’ya geldik diye, Akçaova’nın Söğütçük Mahallesi’ne bırakıldıkları öğrenildi.

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Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.

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