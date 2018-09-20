Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Sinema sektöründe o dönem yaşanan ekonomik zorluklar ve yetersiz teknoloji sebebiyle beğeniyle izlediğimiz Yeşilçam klasiklerinde pek çok çekim hatası yaşanması da kaçınılmaz oldu. İşte bu hatalardan bazıları...Ye
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