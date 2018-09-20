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Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

Kimi zaman güldüren, kimi zamansa hüzünlendiren Yeşilçam filmleri pek çok kişinin hafızasında silinmeyecek bir yer bıraktı.

Sinema sektöründe o dönem yaşanan ekonomik zorluklar ve yetersiz teknoloji sebebiyle beğeniyle izlediğimiz Yeşilçam klasiklerinde pek çok çekim hatası yaşanması da kaçınılmaz oldu. İşte bu hatalardan bazıları...Ye

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerindeki fark edilmeyen çekim hataları

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UMUDUMUZ ŞABAN

UMUDUMUZ ŞABAN
1979 yapımı 'Umudumuz Şaban' filminde kahvehanede çalışan Ringo Şaban müşteriye ayran gönderirken patronun yüzüne ayran fırlatır. Patronun yüzüne gelmesi gereken ayran, bir set çalışanı tarafından yakından dökülür. Set çalışanının eli kameraya yansıyor. O çekim hatası kameraya böyle yansımış.
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'Umudumuz Şaban' filminde Mardinli Arif'in yere gelişi güzel attığı tabancalar, diğer sahnede Ringo Şaban'ın alması için yerde düzgün bir şekilde hazırlanmış.
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POSTACI

POSTACI
Memduh Ün imzalı, 1984 yapımı 'Postacı' filminde, postacı Adem rolündeki usta oyuncu Kemal Sunal bakkala girdiğinde kapalı olan bisküvi kutuları kamera açısı değişikliği sonrası birden açık oluyor. Postacı Adem'in yemesi için açılan kutu, sahne başında kapalı olarak konulmuş.
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POSTACI

POSTACI
Yine Postacı filminde, Postacı Adem'in sevgilisi Sevtap'ın Adem'in evine kaçması sonrası ailesinin polis eşliğinde evi basması sahnesinde gece gündüz zamanlama hatası kameraya yansıyor. Evin içinde camlardan dışarısı aydınlık görünürken, dış çekimde gece (sabah karşı) olarak görünüyor.
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MALKOÇOĞLU ÖLÜM FEDAİLERİ

MALKOÇOĞLU ÖLÜM FEDAİLERİ
Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı 1971 yapımı 'Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri' filminin bir sahnesinde arka planda bir araç kadraja giriyor.
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HABABAM SINIFI

HABABAM SINIFI
"Hababam Sınıfı Tatilde" filminde keşfedilen detay uzun süre konuşuldu. Filmin bu sahnesinde tahtanın sağ üst köşesinde tarih ve saat yazıyor ama... Araya giren sahne sonrasında... Tahtadaki yazıların silinmiş olduğu gözlerden kaçmıyor.
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yeşilçam sinema film çekim hataları

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