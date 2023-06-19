Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Filiz Akın müjdeli haberi duyurdu! Son hali dikkat çekti

Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda kulağının üst kısmından kanserli doku teşhisi nedeniyle ameliyat olmuştu. Ardından bir kez daha ameliyat masasına yatan Akın, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Türker İnanoğlu'nun eski eşi ve İlker İnanoğlu'nun annesi olan Akın, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından iyileşmeye çalışıyor.

Filiz Akın'ın ''İyileşme keyfim devam ediyor. Sizlere iyilik dilekleriz gibi güzel bir hafta ve iyi günler dilerim.'' notu ile paylaştığı kısa video büyük ilgi gördü. Akın'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı.

Ünlü oyuncuya; 'Hep böyle olun', 'Harika görünüyorsunuz', 'Nasıl zarif nasıl sevgi dolu', 'Şahene görünüyorsunuz' gibi yorumlar yapıldı.



