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Yeşilırmak'ta 61 kilogramlık yayın balığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Yeşilırmak'ta 61 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak'ta 61 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

Kentte balıkçılık yapan Aslan Eftelioğlu ve iki arkadaşının bot üzerinde gerdiği ağa büyük bir yayın balığı takıldı. İş yerine götürdüğü balığı bir süre sergiledikten sonra satmak için parçalara ayıran Eftelioğlu, balığın 2 metre 2 santimetre uzunluğunda 61 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

Irmaktan bu büyüklükte bir balık çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Eftelioğlu, "Yeşilırmak balığı, on numara erkek bir balık. Dilimleyip vatandaşlarımıza satacağız." dedi.

Bir süre sergilenen balık kilosu 35 liradan satışa sunuldu.

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2 metre 61 kilogram Amasya yayın balığı Yeşilırmak

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